Многие договоры от имени бизнеса КР номинальны — Байсалов об обходе санкций

Эдиль Байсалов отметил, что Кыргызстан не боится вторичных санкций.

«Многие договоры, которые заключают от имени кыргызстанских предпринимателей, номинальны», — заявил в интервью телеканалу Deutsche Welle заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, отвечая на вопрос о том, почему Кыргызстан помогает России обходить санкции.

По его словам, в интересы Кыргызстана никоим образом не входит обход санкций против России. Зампред кабмина напомнил, что речь буквально о 45 наименованиях товаров двойного назначения.

«Я сам был в Брюсселе в декабре 2023 года, мы обращались к Европейскому союзу. Понимаете, мы же построили свободную рыночную экономику. Мы не можем контролировать миллионы транзакций, договоров, контрактов сотен тысяч экономических субъектов. Мы не можем знать, что они подписывают, куда они привозят. Тех, которые пересекают нашу границу, мы останавливаем, мы, конечно, же смотрим. И даже российская сторона с пониманием относится к такого рода нашим действиям. Но дело в том, что многие договоры, которые заключают от имени кыргызстанских предпринимателей номинальны. Никогда эти товары даже не поступают в нашу страну», — сказал Эдиль Байсалов.

Он отметил, что Кыргызстан предложил Евросоюзу уведомлять республику о контрактах, которые якобы подписывают кыргызские предприятия. Но в ЕС ответили, что это невозможно.

«Но также невозможно требовать от нас тоталитарного контроля, чтобы мы могли миллионы транзакций контролировать. А то, что касается конкретно передвижения товаров, мы все это смотрим. Я думаю, что в настоящее время Кыргызстан пользуется доверием всего мирового сообщества, в том числе российских партнеров. Это наш крупнейший торговый партнер. Поэтому мы не хотели бы оказаться в той ситуации, когда от нашей маленькой развивающейся страны требуют, чтобы мы решили какие-то проблемы между третьими сторонами», — сказал зампред кабмина.

Эдиль Байсалов отметил, что Кыргызстан не боится вторичных санкций.

А те решения, которые недавно объявлены (речь об ограничении банковских операций с РФ. — Прим. 24.kg) и получили общественный резонанс, на самом деле не являются решениями правительства. Речь об объединении коммерческих банков. Это частный сектор, возможно, чего-то опасается.

«Возможно, правильно делает со своими коммерческими интересами. Но я хочу повторить, что все страны мира, основные наши внешнеполитические партнеры понимают, что наша страна закупает большую часть номенклатуры товаров из той же России, поэтому сами себя ограничивать, тем более в эпоху, когда мы наблюдаем большой экономический подъем, интерес нашего собственного народа в развитии, мы сами себе не будем каким-то образом урезать», — заключил он.



Ссылка: https://24.kg/vlast/296083/