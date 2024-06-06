Нацбанк улучшил прогноз по росту ВВП Кыргызстана по итогам 2024 года

Реальный сектор экономики Кыргызстана в 2024 году будет демонстрировать рост не ниже среднего уровня последних трех лет.

К такому выводу пришли в Нацбанке, следует из отчета о денежно-кредитной политике.

Регулятор прогнозирует реальный рост экономики в районе около 6,9% по итогам 2024 года.

Ожидается, что рост экономики будет поддержан за счет обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли. А также строительного сектора, который "демонстрирует уверенный рост благодаря мерам фискальной политики кабмина и активной деятельности субъектов предпринимательства".

"Прогнозируется, что в 2025 году темпы роста реального ВВП установятся на уровне 5%", - отметили в Нацбанке.

Напомним, ранее в регуляторе прогнозировали, что по итогам 2024 года реальный прирост валового внутреннего продукта Кыргызстана составит 3,9%. По итогам прошлого года рост ВВП КР составил 6,2%.



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