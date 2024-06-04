По итогам 2023 года ВВП «пятёрки» ЕАЭС увеличился на 3,8%, обогнав средние мировые темпы роста, - М.Мишустин

Во всех государствах «пятёрки» видим положительную динамику основных макроэкономических показателей.

Об этом сегодня, 4 июня, на заседании Евразийского правительственного совета сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Совсем недавно, 29 мая, мы отмечали десятилетний юбилей подписания договора о создании Евразийского экономического союза. И конечно, эти два знаковых для стран «пятёрки» события дают возможность оценить достижения интеграции, которых мы добились, поддерживая друг друга в самых непростых ситуациях. Хочу сказать, что у нас есть, чем мы можем гордиться, и есть, к чему стремиться», - сказал он.

По его словам, с момента создания союза объём взаимной торговли вырос практически в два раза. Сельхозпроизводство – более чем на четверть, а промышленное – на 20% с лишним. В текущем квартале эти два индикатора прибавили ещё около 1,5 и 5,5%, соответственно.

«По итогам прошлого года валовой внутренний продукт «пятёрки» увеличился на 3,8%, обогнав средние мировые темпы роста. Стабильно повышается реальная заработная плата, снижаются показатели безработицы. И всё это – на фоне непростой, неблагоприятной внешней конъюнктуры, нарастающего санкционного давления, прежде всего на Россию и Белоруссию. Но одновременно и формирования новой архитектуры международных отношений», - добавил он.

Tazabek