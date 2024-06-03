На газификацию Бишкека и Чуйской области предоставлены льготные кредиты на 5,04 млн сомов

Объем кредитования составляет 1 млрд сомов.

На газификацию Бишкека и Чуйской области предоставлены льготные кредиты на 5,04 млн сомов, сообщает Минфин.

По данным ведомства, в целях оказания государственной поддержки по газификации города Бишкек и Чуйской области в реализации проекта «Льготное финансирование по газификации города Бишкек и Чуйской области-2» принимают участие ОАО «Айыл Банк» и ОАО «РСК Банк».

Объем кредитования составляет 1 млрд сомов.

По состоянию на 31 мая 2024 года в рамках данного проекта 36 субъектам финансирования республики предоставлены льготные кредиты на сумму 5,04 млн сомов.

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