Большинство базаров переходят на специальный налог со ставкой 0,1%, - Минэкономики

По его словам, эти базары включены в список важных строительных объектов, поскольку они играют ключевую роль в экономике страны.

В Кыргызстане для двух крупнейших базаров страны, Дордой и Кара-Суу, введен специальный налоговый режим. Об этом сообщил начальник управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции КР Кубанычбек Ысабеков в эфире «Биринчи Радио».

По его словам, эти базары включены в список важных строительных объектов, поскольку они играют ключевую роль в экономике страны.

«Помимо них, в рамках единого налога с фиксированной ставкой 0,1% включены еще четыре базара: Дордой Дыйкан, Мадина, Кудайберген и Азиз. Эти базары также будут платить единый налог по ставке 0,1%, что является одной из самых низких налоговых ставок», - сказал К.Ысабеков.

Как отметил глава управления налоговой политики, годовой оборот каждого из этих базаров не должен превышать 100 миллионов сомов. Это было сделано по просьбе работников и представителей базаров. Это решение было принято по просьбе работников и представителей базаров.

«Также существует возможность для других базаров работать по нулевой ставке, используя ККМ при годовом обороте до 15 миллионов сомов», - добавил он.

Большинство базаров переходят на специальный налог со ставкой 0,1%, что делает налоговую нагрузку минимальной и способствует поддержке бизнеса.

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