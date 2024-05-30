Я лично заверяю, что мы никогда больше не позволим использовать наше государство для легализации преступных доходов, - Акылбек Жапаров

По словам председателя кабмина, в ближайшее годы Кыргызстан покажет высокие показатели прозрачности финансового сектора.

«От имени Кабинета министров и Администрации президента я хочу лично заверить, что Кыргызстан никогда больше не позволит использовать наше государство для легализации преступных доходов», - сказал 30 мая председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров в ходе третьего форума парламентариев государств-членов ЕАГ (Евразийской группы).

По словам председателя кабмина, в ближайшее годы Кыргызстан покажет высокие показатели прозрачности финансового сектора.

«Мы намерены в ближайшие 3 года выйти на самые высокие показатели по прозрачности финансовой сферы системы ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Это займет время, и пользуясь случаем, я хотел бы от имени правительства призвать наших уважаемых партнеров и экспертов к оказанию всевозможной поддержки наших усилий в предстоящей работе», - попросил А. Жапаров.

Справка:

ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF) учреждена «семеркой» при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года. Создание Группы стало ответом на возросшие объемы отмываемых преступных доходов во всем мире.

Tazabek