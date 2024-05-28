Минэкономики предлагает вместо 3 законов принять Предпринимательский кодекс

По его словам, в настоящее время в Кыргызстане действуют 3 закона, направленные на поддержку предпринимательства.

Министерство экономики предлагает упразднить 3 закона и принять Предпринимательский кодекс. Об этом сообщил начальник управления развития предпринимательства Управления политики бизнес-среды Министерства экономики и коммерции КР Нурбек Уметалиев в эфире «Биринчи Радио».

По его словам, в настоящее время в Кыргызстане действуют 3 закона, направленные на поддержку предпринимательства.

Речь идет о таких законах, как законы «О защите прав предпринимателей», «Об оптимизации нормативной правовой базы регулирования предпринимательской деятельности» и «О государственной поддержке малого предпринимательства».

Как пояснил Н.Уметалиев Tazabek, большая часть норм указанных законов на практике остается декларативными нормами.

«Минэкономики разрабатывает проект Предпринимательского кодекса, в котором определяются основные принципы регулирования предпринимательской деятельности, гарантии и защита прав бизнеса, государственная поддержка, а также условия пересмотра нормативной базы и ответственность за неправомерные действия», - перечислил он.

Tazabek