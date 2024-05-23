Садыр Жапаров рассказал о росте зарплат в Кыргызстане

Нам удалось предотвратить дальнейшее увеличение бедности, поскольку рост заработной платы превышал уровень инфляции.

Последние два года Кыргызстан лидирует в Евразийском экономическом союзе по росту реальной заработной платы. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на общереспубликанском совещании по социальной мобилизации "Жаны кадам".

Нам удалось предотвратить дальнейшее увеличение бедности, поскольку рост заработной платы превышал уровень инфляции.

"Однако я отлично понимаю, что многие кыргызстанские семьи до сих пор сталкиваются с трудными условиями жизни. Меня глубоко тревожат проблемы обеспечения детей школьным обучением, затруднения с питанием и поддержания семьи, - говорит президент. - Я близко к сердцу принимаю проблемы граждан, которые ежедневно сталкиваются с такими трудностями. Не говоря уже о том, как тяжело представителям уязвимых слоев населения - людям с ограниченными возможностями здоровья, матерям-одиночкам и сиротам. Поэтому гарантирование продовольственной безопасности, улучшение условий жизни и уровня благосостояния нашего народа - это моя главная задача!"

Жапаров добавил, что "большинство народа поддерживает цель, которую ставят перед собой власти".

"Это подтверждают различные социологические исследования, включая работы международных экспертов. Их данные свидетельствуют о доверии к нашей политике даже у семей, которые в прошлом году столкнулись с трудностями. Уверенность этих семей в том, что сейчас тяжело, но завтра будет лучше, дает мне огромную силу и мотивацию. Это вдохновляет меня усердно работать для достижения поставленных целей и оправдания доверия", - рассказал президент.

Он также напомнил, что в апреле 2022 года в Кыргызстане увеличили зарплаты учителям, врачам, работникам социальной сферы и культуры, муниципальным и бюджетным работникам, сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим и пограничникам.



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