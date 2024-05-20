Аналитики ЕАБР прокомментировали показатели ВВП Кыргызстана в начале года

Рост валового внутреннего продукта Кыргызстана составил 7,4% по итогам января - апреля 2024 года.

Об этом сообщили в Евразийском банке развития.

Аналитики ЕАБР напомнили, что экономический рост замедлился с 8,8% в январе - марте.

"Такая динамика объясняется снижением производства основных металлов и замедлением темпов роста объемов розничной торговли. Динамика в розничной торговле соответствует нашим ожиданиям об ослаблении потребительского спроса", - отметили в ЕАБР.

Напомним, ранее в ЕАБР отмечали, что инвестиционная активность будет играть роль ключевого драйвера экономики в течение 2024 года.



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