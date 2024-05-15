Кыргызстан и Россия нарастили товарооборот в начале года

Товарооборот между двумя странам увеличился на $34,8 млн к январю - марту 2024 года.
В январе - марте 2024 года товарооборот Кыргызстана и России составил $611,5 млн. Такие данные содержатся в отчетах Нацстаткома.
Товарооборот между двумя странам увеличился на $34,8 млн к январю - марту 2024 года.
Россия поставила в Кыргызстан товары на $492,8 млн. Экспорт из КР в РФ сложился в размере $118,7 млн.
При этом поставки из России в Кыргызстан выросли на $46,4 млн. А экспорт КР в РФ, наоборот, снизился на $11,6 млн.
Напомним, по итогам 2023 года товарооборот между Кыргызстаном и Россией составил $2,9 млрд и снизился на 15,6%.
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