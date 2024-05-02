Кыргызстан подпишет с АБР соглашение на $300 млн

Планируется также принятие и утверждение Антикоррупционной стратегии.

В Грузии (Тбилиси) состоялась встреча министра финансов Кыргызстана Алмаза Бакетаева с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой, сообщает пресс-служба Минфина.

Алмаз Бакетаев рассказал об экономической ситуации в Кыргызстане и заявил, что рост ВВП произошел в том числе благодаря фискализации и администрированию налоговых и таможенных процедур.

7 мая кыргызская сторона для продолжения достигнутых реформ планирует провести переговоры с АБР по одобрению бюджетной поддержки в $50 млн. Планируется также принятие и утверждение Антикоррупционной стратегии.

Алмаз Бакетаев рассказал о планируемом подписании в 2024 году соглашения с АБР на $300 млн. Деньги пойдут на проекты в сфере жилищного строительства, по Камбар-Атинской ГЭС-1 и изменению климата.

Министр финансов КР попросил личного содействия Масацугу Асакавы в реализации проекта по финансированию социального жилья на примере Узбекистана и Казахстана. Он также призвал поддержать страну с новыми инициативами по борьбе с изменением климата, открыв новые фонды для финансирования климатических проектов и развития зеленой экономики.



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