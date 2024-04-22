Поступления ввозных таможенных пошлин в госбюджет Кыргызстана в 2023 году превысили план на 27%

Фактические доходы по этой статье составили 23,9 млрд сомов.

Поступления ввозных таможенных пошлин от членов ЕАЭС в республиканский бюджет Кыргызстана в 2023 году превысили план на 27%, следует из отчёта Минфина об исполнении республиканского бюджета.

Фактические доходы по этой статье составили 23,9 млрд сомов. В утверждённом бюджете на 2023 год планировалось получить 18,8 млрд сомов.

Справка:

Нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства-члена ЕАЭС установлены в следующих размерах:

• Армения — 1,220%;

• Беларусь — 4,860%;

• Казахстан — 6,955%;

• Кыргызская Республика — 1,9%;

• Россия — 85,065%.

Tazabek