Поступления ввозных таможенных пошлин в госбюджет Кыргызстана в 2023 году превысили план на 27%

Фактические доходы по этой статье составили 23,9 млрд сомов.
Поступления ввозных таможенных пошлин от членов ЕАЭС в республиканский бюджет Кыргызстана в 2023 году превысили план на 27%, следует из отчёта Минфина об исполнении республиканского бюджета.
Фактические доходы по этой статье составили 23,9 млрд сомов. В утверждённом бюджете на 2023 год планировалось получить 18,8 млрд сомов.
Справка:
Нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства-члена ЕАЭС установлены в следующих размерах:
• Армения — 1,220%;
• Беларусь — 4,860%;
• Казахстан — 6,955%;
• Кыргызская Республика — 1,9%;
• Россия — 85,065%.
Tazabek