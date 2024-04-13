Доходы от приема туристов в 2023 году составили $994,4 млн, увеличившись за год в 1,4 раза

Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.

Объем доходов, полученных от перевозок туристов, составил 14,2 млрд сомов (в фактических ценах) и по сравнению с 2022 годом увеличился на 16,9%. Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.

Экспорт туристских услуг (доходы от приема иностранных граждан) в 2023 году, по оценочным данным, составил 994,4 млн долларов США и по сравнению 2022 годом увеличился в 1,4 раза.

Импорт туристских услуг (расходы кыргызских граждан за границей) в 2023 году, по оценочным данным, составил 369,1 млн долларов США и по сравнению с 2022 годом увеличился в 1,9 раза.

Tazabek