Изъяли 872 тонн неучтенного ГСМ

Бишкек, "Саясат.kg". По выявленным нарушениям наложены административные штрафы на сумму 2,9 млн сомов.
Государственная налоговая служба в 2023 году из нелегального оборота изъяла более 872 тыс. литров горюче-смазочных материалов.
По выявленным нарушениям наложены административные штрафы на сумму 2,9 млн сомов.
ГНС напоминает, что согласно законодательству, розничная реализация ГСМ осуществляется на автозаправочной станции с применением автоматизированной системы управления и ККМ. Также используются контрольные пломбы и электронная товаротранспортная накладная для контроля оборота нефти и нефтепродуктов.
За нарушение законодательства КР предусмотрены административные штрафы.