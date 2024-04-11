Плодотворное сотрудничество между КР и АБР охватывает 230 проектов в самых важных секторах экономики — Чжэн Ву

По состоянию на сегодняшний день наша совокупная финансовая поддержка КР составила более 2,6 млрд долларов США.

Плодотворное сотрудничество между Кыргызстаном и Азиатским банком развития (АБР) охватывает 230 проектов и программ технической помощи в самых важных секторах экономики КР. Об этом сообщил директор по стране постоянного представительства АБР в КР Чжэн Ву.

Как он отметил, поддержка АБР Кыргызстана охватывает инфраструктуру, сектор транспорта, энергетики, сельского хозяйства, водных ресурсов, регионального развития, человеческого капитала, гендерного равенства, а также повестки изменения климата.

«По состоянию на сегодняшний день наша совокупная финансовая поддержка КР составила более 2,6 млрд долларов США. В прошлом году мы утвердили новую пятилетнюю стратегию с КР для того, чтобы поддержать самые важные возможности для КР в части устойчивого развития. Новая стратегия ставит целью расширить доступ к надежным услугам и улучшение бизнес-среды для создания экономических возможностей для нас всех. Мы также выражаем приверженность к увеличению продовольствия и минимизации потерь из-за погодных условий», — сказал он.

Чжэн Ву добавил, что с новой стратегией АБР поддерживает меры по устойчивому доступу к энергетике, транспорту, развитию городской местности и инфраструктуры, а также секторов образования и здравоохранения.



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