Экспорт швейной продукции снижается, а производство растет, - замминистра Малаев

На сегодняшний день Нацстаткомом и Минэкономики ведут работы по учету товаров, которые реализуются через маркетплейсы.

Экспорт швейной продукции снижается, а производство растет. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщил заместитель министра экономики и коммерции Назарбек Малаев в ходе круглого стола «Возможности Евразийского экономического союза».

По его словам, такая статистика объясняется тем, что товары, которые экспортируются через электронные маркетплейсы не учитываются в данных Нацстаткома.

«На сегодняшний день Нацстаткомом и Минэкономики ведут работы по учету товаров, которые реализуются через маркетплейсы. Поэтому стоить понимать, что, если бы экспорт реально бы упал, то и производство должно было снизиться», -заключил он.

Tazabek