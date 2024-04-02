Акылбек Жапаров рассказал, на сколько может вырасти экономика Кыргызстана в 2024 году

Он отметил, что, согласно прогнозу, реальный темп роста будет не ниже 6%.

По прогнозам Министерства экономики и коммерции КР, в 2024 году объем ВВП ожидается на уровне 1 трлн 410 млрд сомов. Об этом во время агропромышленного форума "Создание устойчивого агропромышленного сектор в КР" рассказал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Он отметил, что, согласно прогнозу, реальный темп роста будет не ниже 6%.

"В первые два месяца темпы роста экономики в нашей стране - 8,6%. Инфляция уже опустилась до 5,6%. Консолидированный бюджет в 2023 году составил более 570 млрд сомов. В 2024-м парламент утвердил нам бюджет в размере около 600 млрд сомов. Инфляция - контролируемая благодаря правильной политике Нацбанка и правительства", - сказал Жапаров.

В 2024 году ожидается увеличение общего объема выпуска продукции сельского хозяйства на 2,8% за счет роста растениеводства - на 2,7% и животноводства - на 2,2%, добавил глава кабмина.



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