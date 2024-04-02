Кыргызстан в январе экспортировал 1450 кг мёда в Китай

За первый месяц года в Китай было направлено 1450 кг мёда на общую сумму $5,2 тысячи.

По данным Главного таможенного управления КНР, Кыргызстан в январе 2024 года экспортировал мёд в Китай по цене в $3,6 за килограмм.

За первый месяц года в Китай было направлено 1450 кг мёда на общую сумму $5,2 тысячи. В феврале 2024 года мёд в Китай не экспортировался, также как и в январе-феврале 2023 года. Ранее, по итогам полного 2023 года, Кыргызстан увеличил экспорт мёда в КНР в восемь раз - до 82 тонн.





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