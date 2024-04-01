За последние 2 года Кыргызская Республика приобрела 1553 автобуса

Бишкек, "Саясат.kg". Мэрии Нарына предоставлен бюджетный кредит в размере 66 млн сомов – на приобретение 5 автобусов.

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

Министерством финансов КР на приобретение 1000 единиц автобусов в 2023 году мэрии г.Бишкек из республиканского бюджета выделены средства в размере 4 513,8 млн сомов. В 2024 году в Законе Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2024 год и плановом периоде на 2025-2026 годы» мэрии города Бишкек предусмотрены средства на приобретение автобусов в сумме 4 339,2 млн сомов, на сегодняшний день из них профинансированы 3 368,9 млн сомов или 77,6%.

Также следует отметить, что на приобретение автобусов мэрии городу Ош согласно распоряжению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 5 марта 2024 года №83-р из республиканского бюджета в марте текущего года профинансированы средства в размере 262,1 млн сомов, на которые были приобретены 100 автобусов.

ЧЕРЕЗ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

Кроме того, Финансово-кредитным фондом Министерства финансов КР подписано субкердитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 25 млн евро для приобретения автобусов городу Бишкек. На сегодня выделено 11,1 млн евро на которые приобретено 124 газовых автобуса.

Мэрии города Джалал-Абад гна приобретение 10 автобусов из бюджета выделен бюджетный кредит в размере 100 млн сомов.

Мэрии Нарына предоставлен бюджетный кредит в размере 66 млн сомов – на приобретение 5 автобусов.

МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

Кроме того, в рамках проектов государственных инвестиций финансируемых международными институтами в Кыргызской Республике имеется 2 инвестиционных проекта. Проект «Электрификация городского транспорта», финансируемый Азиатским банком развития. В рамках данного проекта ожидается поставка около 120 экологических и комфортабельных электроавтобусов.

По проекту «Бишкекские автобусы» Рамочной программы «Зеленые города 2», Окно 2», финансируемый Европейским банком реконструкции и развития в конце января 2024 года поступили 124 современных, энергоэффективных газо-автобусов. Также в рамках данного проекта ожидается поступление около 70 газо-автобусов.