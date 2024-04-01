Поступления ввозных пошлин от стран ЕАЭС в бюджет Кыргызстана выросли на 18% в январе-феврале

За два месяца в виде ввозных пошлин поступило 3,6 млрд сомов.

Поступления ввозных пошлин от стран ЕАЭС в бюджет Кыргызстана выросли на 18% в январе-феврале 2024 года, следует из сравнения отчётов Минфина.

За два месяца в виде ввозных пошлин поступило 3,6 млрд сомов, в том числе:

- от России — 3 млрд;

- от Казахстана — 390 млн;

- от Беларуси — 180 млн;

- от Армении — 74 млн.

Справка:

Нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства-члена ЕАЭС установлены в следующих размерах:

• Армения — 1,220%;

• Беларусь — 4,860%;

• Казахстан — 6,955%;

• Кыргызская Республика — 1,9%;

• Россия — 85,065%.

Tazabek