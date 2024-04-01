За два месяца в виде ввозных пошлин поступило 3,6 млрд сомов.
Поступления ввозных пошлин от стран ЕАЭС в бюджет Кыргызстана выросли на 18% в январе-феврале 2024 года, следует из сравнения отчётов Минфина.
За два месяца в виде ввозных пошлин поступило 3,6 млрд сомов, в том числе:
- от России — 3 млрд;
- от Казахстана — 390 млн;
- от Беларуси — 180 млн;
- от Армении — 74 млн.
Справка:
Нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства-члена ЕАЭС установлены в следующих размерах:
• Армения — 1,220%;
• Беларусь — 4,860%;
• Казахстан — 6,955%;
• Кыргызская Республика — 1,9%;
• Россия — 85,065%.
Tazabek