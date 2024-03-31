Минэкономики: Основная цель налоговой реформы – это снижение уровня теневой экономики, поэтому внедряются электронная счет-фактура и ККМ

По его словам, сегодняшняя кампания актуальна тем, что она идет в комплексе с налоговой реформой.

Кампания по легализации имущества и активов – это не первая кампания и раньше были подобные кампании, но есть ряд преимуществ. Об этом сказал сегодня, 29 марта, начальник управления налоговой политики Минэкономики Кубанычбек Ысабеков в ходе эфира «Биринчи радио».

По его словам, сегодняшняя кампания актуальна тем, что она идет в комплексе с налоговой реформой.

«Сегодня идет широкомасштабная налоговая реформа, легализация – это один из главных шагов данной реформы. Многие предприниматели работают в тени. Основная цель налоговой реформы – снижение уровня теневой экономики, поэтому внедряется и электронная счет-фактура, и ККМ», - рассказал он.

Как рассказал он, по закону на патентной основе могли работать предприниматели, чей доход не превышал 8 млн сомов.

«Но так сложилось, что на патенте работали и те, у кого доход превышал 8 млн сомов. Поэтому и принято решение о реформе. Все это делается для создания благоприятных, а главное справедливых условий доя всех предпринимателей», - добавил он.



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