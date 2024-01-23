В Анкаре состоится кыргызско-турецкий бизнес-форум – как зарегистрироваться?

В городе Анкара 9 февраля 2024 года планируется проведение кыргызско-турецкого бизнес-форума

В городе Анкара 9 февраля 2024 года планируется проведение кыргызско-турецкого бизнес-форума, сообщает Нацагентство по инвестициям при президенте КР.

По данным ведомства, мероприятие пройдет в рамках 11-го заседания кыргызско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством председателя кабинета министров - руководителя администрации президента Акылбека Жапарова и вице-президента Турции Джевдет Йылмаза.

«Приглашаем вас 9 февраля 2024 года принять участие на кыргызско-турецком бизнес-форуме, где предполагается участие более 300 представителей крупных деловых сообществ Кыргызстана и Турции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный бизнес-форум направлен на налаживание деловых взаимоотношений между предпринимателями двух стран с акцентом на дальнейшую реализацию совместных инвестиционных проектов, создание совместных предприятий, а также продвижение экспорта продукции стран.

В случае заинтересованности, просят подтвердить свое участие в срок до 28 января 2024 года по следующим контактным данным: тел: + 996 772 710 333 (WhatsApp).

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