Глава кабмина КР: Отныне мы будем закрывать год только с профицитом

В свою очередь, профицит по предварительным данным составил 13,9 млрд сомов.

«Отныне мы будем закрывать год только с профицитом», - заявил председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров на заседании руководителей органов местного самоуправления.

Глава кабмина напомнил, что в этом году консолидированный бюджет составил 575 млрд сомов. В свою очередь, профицит по предварительным данным составил 13,9 млрд сомов.

«Такие показатели является одними из крупнейшими в нашей истории и отныне мы будем закрывать год только с профицитом», - сказал он.

Вместе с тем Жапаров указал, что в ближайшие три года консолидированный бюджет Кыргызстана должен достигнуть 1 трлн сомов.

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