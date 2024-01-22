Россия в 5 раз увеличила импорт китайских легковых машин в 2023 году

В долларовом выражении поставки китайских машин в Россию выросли в 6,9 раз — до $11,7 млрд.

Россия в 5,3 раз увеличила импорт китайских легковых машин в 2023 году, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

По итогам года Россия импортировала 814,3 тыс. легковых авто из КНР. В 2022 году на российский рынок было поставлено 153,3 тыс. автомобилей из Китая.

В долларовом выражении поставки китайских машин в Россию выросли в 6,9 раз — до $11,7 млрд.

В среднем за год китайские автомобили для российского потребителя подорожали на треть — до $14,3 тыс.

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