Россия в 5 раз увеличила импорт китайских легковых машин в 2023 году

В долларовом выражении поставки китайских машин в Россию выросли в 6,9 раз — до $11,7 млрд.
Россия в 5,3 раз увеличила импорт китайских легковых машин в 2023 году, следует из данных Главного таможенного управления КНР.
По итогам года Россия импортировала 814,3 тыс. легковых авто из КНР. В 2022 году на российский рынок было поставлено 153,3 тыс. автомобилей из Китая.
В долларовом выражении поставки китайских машин в Россию выросли в 6,9 раз — до $11,7 млрд.
В среднем за год китайские автомобили для российского потребителя подорожали на треть — до $14,3 тыс.
tazabek.kg