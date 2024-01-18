Оборот гостиниц и ресторанов в 2023 году составил 41,2 млрд сомов, что на 23,5% больше уровня 2022 года, - Нацстатком

Об этом сообщается в материалах Национального статистического комитета.

Общий объем оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов в 2023 году составил 1 трлн 287 млрд сомов, что на 17,7% больше уровня 2022 года. Об этом сообщается в материалах Национального статистического комитета.

В том числе объем розничной торговли составил 544,4 млрд сомов, по сравнению с январем-декабрем 2022 года обеспечено, в основном, ростом на 10,9% торговли.

Объемы услуг, предоставленных гостиницами и ресторанами в 2023 году, составил 41,2 млрд сомов, что на 23,5% больше уровня 2022 года, этот рост обеспечен за счет их увеличения во всех регионах республики.

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