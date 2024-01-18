МинФин КР ускоряет меры по цифровизации

Бишкек, "Саясат.kg". Государственная таможенная служба КР по состоянию за 2023 год обеспечила поступление таможенных платежей в сумме 111 млрд 503,3 млн сомов.

Министр финансов КР А.Бакетаев заслушал отчет председателя Государственной таможенной службы С.Исабекова о проделанной работе и планах на 2024 год.

Отметим, что Государственная таможенная служба КР по состоянию за 2023 год обеспечила поступление таможенных платежей в сумме 111 млрд 503,3 млн сомов. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года темп роста составил 150,1%, или более 37, 2 млрд сомов.

“Для достижения таких результатов была проведена работа по упрощению и ускорению бизнес-процессов, увеличению пропускной способности на пунктах пропуска, усилению борьбы с контрабандой, а также искоренению коррупционных схем”,- отметил председатель ГТС КР.

Министр А.Бакетаев обсудил планы и задачи на 2024 год, а также поручил ускорить меры по внедрению цифровизации в таможенной службе.

Далее министр финансов А.Бакетаев посетил Департамент драгоценных металлов Министерства финансов КР. Ознакомившись с работой ДДМ, министр дал поручение по проведению реформ с применением новых инструментов. В том числе полная оцифровка деятельности Департамента.

А. Бакетаев отметил необходимость расширения спектра предоставляемых услуг с возможностью работы с фондовой биржей, увеличение экспорта отечественных изделий, улучшение предоставление сервиса для субъектов занимающихся оборотом золотых и драгоценных изделий.