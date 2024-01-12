Глава Минэкономики о влиянии экономического роста на рынок труда и занятости

Вклад трудового капитала в общий экономический рост за последние два года в среднем составил 2 %.

В ходе совещания кабинета министров КР по вопросу создания новых рабочих мест, министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев проинформировал о влиянии экономического роста на рынок труда и занятости.

Как было отмечено, результаты социально-экономического развития Кыргызской Республики за 2021-2022 годы (рост на 5,5 % и на 6,3%, соответственно) и январь-ноябрь 2023 года продемонстрировали в целом положительный тренд экономического роста.

По предварительной оценке, Национального статистического комитета Кыргызской Республики, за январь-ноябрь 2023 года объем валового внутреннего продукта (далее – ВВП) сложился в сумме 1 трлн 72,6 млрд сомов и реальный темп роста составил 104,4 %.

В секторах экономики показатели сложились следующим образом: в строительстве объемы производства возросли на 14,3 %, сфере услуг – на 5,6 %, промышленности - на 1,6 %, сельское хозяйство – на 0,3 %.

Достигнутая положительная динамика является результатом целенаправленных усилий по созданию благоприятных условий для развития секторов экономики страны и реализации мер для улучшения благосостояния граждан.

Экономический рост может быть всеохватным лишь в том случае, если создаются рабочие места и содействует достойному труду в силу тесных взаимосвязей между ростом, занятостью и сокращением бедности.

Вклад трудового капитала в общий экономический рост за последние два года в среднем составил 2 %.

Численность экономически активного населения в 2022 году составила 2 млн 712,7 тыс. человек, из которых 2 млн 581,1 тыс.человек – занятые. Уровень общей безработицы за 2022 год составляет 4,9 %.

Экономический рост обусловлен, в том числе и вводом новых предприятий и организаций, который обеспечивает создание новых рабочих мест.

В 2022 году реальный темп роста экономики достиг 6,3 % (предварительные данные), что в итоге охватил занятыми 2581 тыс. человек, т.е. это более 95 % от общего количества экономически активного населения, что позволил сокращение уровня общей безработицы до 4,9 % против 5,3% в 2021 году.

Так, в 2022 году в Кыргызской Республике было вновь создано 103 тыс. 701 рабочее место, из них 8 тыс. 537 - новые созданные рабочие места на предприятиях и организациях в формальном секторе экономики, а 95 тыс. 164 – в неформальном секторе. Что касается регионов, наибольшее число новых рабочих мест создано в г. Бишкек (3310) и г. Ош (585).

А за 9 месяцев 2023 года было вновь создано 90 тыс. 533 рабочих мест, из них 10 тыс. 13 - новые созданные рабочие места на предприятиях и организациях в формальном секторе экономики, а 80 тыс. 520 – в неформальном секторе.

Неформальная экономика в Кыргызстане сохраняется; она сосредоточена в определенных секторах экономики, в частности, в сфере торговли и услуг.

Согласно данным Национального статистического комитета за январь-сентябрь 2023 года в неформальном секторе экономики было создано 80 тыс. 520 рабочих мест.

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