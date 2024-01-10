За январь — ноябрь 2023 года казино заплатили 86,1 миллиона сомов налогов

Такие данные приводит Министерство финансов.
По итогам 11 месяцев 2023 года поступления налогов от работы двух казино составили 86 миллионов 147 тысяч сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.
В ноябре 2023-го казна пополнилась от этого вида налога на 17 миллионов 297 тысяч сомов.
Кроме того, за 11 месяцев прошлого года еще 3,5 миллиона сомов в казну поступило от работы букмекерских контор и тотализаторов и 80 тысяч — от игровых автоматов компьютерных симуляторов.
Всего за январь — ноябрь 2023 года от игорной деятельности бюджет страны пополнился на 89 миллионов 727 тысяч сомов.
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