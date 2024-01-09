В 2023 году 95-й бензин подорожал почти на 6 сомов

В 2023 году стоимость бензина марки Аи-95 выросла на 5,9 сома.

Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Если в декабре 2022-го средняя цена на эту марку ГСМ составляла 65,49 сома, то в декабре прошлого года она уже достигла 71,39 сома. В декабре 2023 года по сравнению с ноябрем 2022-го цены на этот вид бензина практически не изменились.

Стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 3,58 сома — с 60,16 до 63,74 сома. В декабре 2023-го по сравнению с ноябрем 92-й бензин подешевел 39 тыйынов.

Дизельное топливо, наоборот, за год немного подешевело — на 3,93 сома. Если в декабре 2022 года средняя стоимость солярки составляла 75,42 сома, то в последний месяц прошлого года она снизилась до 71,49 сома. При этом в декабре 2023-го по сравнению с ноябрем дизель подорожал на 70 тыйынов.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/283721/