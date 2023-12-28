До конца года ожидается увеличить сумму таможенных платежей до 111 млрд сомов, - президент С.Жапаров

С.Жапаров: План выполнен на 108,2%.

Государственная таможенная служба Кыргызской Республики выполняет экономические задачи, возложенные на обеспечение безопасности, соблюдения таможенного законодательства и увеличение доходов республиканского бюджета на своем уровне. Об этом 28 декабря 2023 года сказал президент Садыр Жапаров на торжественном мероприятии, приуроченном ко дню работников таможенной службы.

При проведении внешнеторговых операций хозяйствующие субъекты и иностранные инвесторы сначала проходят через таможенные органы. Поэтому качество работы таможенной службы, оперативность обслуживания и создание комфортных условий оказывают существенное влияние на экономическую деятельность в стране. Кроме того, таможенная служба играет значительную роль в совершенствовании транспортной логистики посредством перемещения товаров и транспортных средств через пограничные пункты пропуска, сказал он.

По итогам 11 месяцев 2023 года сумма таможенных платежей составила 100 млрд 755,3 млн сомов. План выполнен на 108,2%. До конца года ожидается увеличить сумму таможенных платежей до 111 млрд сомов, что станет рекордным показателем сбора за все годы. Это больше на 10 млрд запланированного, проинформировал С.Жапаров.

«Руководству таможенной службы была поставлена задача собрать 107,6 млрд сомов, и вы выполнили эту задачу»,- сообщил президент.

Он также отметил деятельность подразделений таможенной службы по борьбе с контрабандой, в результате работы которой за 11 месяцев 2023 года в бюджет дополнительно поступило 657,6 млн сомов в качестве ущерба от нарушений и преступлений в сфере таможенного законодательства по 5 547 делам.

«Ожидаемый результат будет достигнут только при улучшении инфраструктуры пунктов пропуска, повышения пропускной способности и прозрачности проводимых бизнес-процессов. Неделю назад, 21 декабря, я посетил КПП «Торугарт» и ознакомился с его реконструкцией. С учетом сложных климатических условий руководством таможенной службы проделана большая работа. Созданы условия для деятельности контролирующих органов и перевозчиков. Если сегодня через КПП «Торугарт» проедет более 300 грузовых автомобилей, то за счет модернизации необходимо увеличить пропускную способность до 1000 автомобилей в сутки. Аналогичные действия следует предпринять и на других контрольно-пропускных пунктах», - сказал глава государства.

В данном контексте президент сообщил, что таможенной службе необходимо продолжить реализацию запланированных мероприятий, направленных на упрощение и автоматизацию всех бизнес-процессов и улучшение инфраструктуры пункта пропуска.

«В настоящее время все мировое сообщество работает над тем, чтобы сделать таможенную службу эффективным инструментом развития международной торговли. В этом направлении наша таможенная служба делает уверенные шаги по созданию в будущем цифровой таможенной системы. Это должно быть нашей главной целью согласно сегодняшним требованиям. Такая задача поставлена в концепции развития таможенной службы на 2022-2024 годы. С его внедрением таможенная система станет более гибкой, современной и эффективной как для бизнеса, так и для государства», - сказал С.Жапаров.

Глава государства также рассказал, что сегодня ознакомился с некоторыми результатами деятельности ситуационного центра таможенной службы, а также результатами работы в рамках автоматизации и цифровизации таможенных процессов.

«Конечно, прозрачность таможенного управления и процессов значительно улучшилась с внедрением электронных пунктов пропуска, новых механизмов маркировки и контроля проезда транспортных средств, системы онлайн-платежей и совершенствования информационной системы таможенной службы. Эти результаты будут видны по итогам 2023 года», - сказал он.

Президент отметил, что формирование антикоррупционного поведения и принципов неукоснительного соблюдения закона среди государственных служащих должно стать приоритетом в их работе.

«В этом году по итогам аттестации было уволено 76 недобросовестных сотрудников, замешанных в различных незаконных схемах. Необходимо продолжить работу по предотвращению коррупции и усилению деятельности в этом направлении. В 2024 году необходимо обеспечить 100% выполнение утвержденного прогноза поступления таможенных платежей и продолжить работу по внедрению автоматизации и цифровизации таможенных процедур», - заключил президент Жапаров.

tazabek.kg