За месяц поступление налога на майнинг выросло на 414 тысяч сомов

В ноябре поступление в бюджет от уплаты налога на майнинг составило 7 миллионов 640,6 тысячи сомов.

Об этом говорится в отчете Минфина об исполнении бюджета.

За месяц показатель вырос на 414 тысяч сомов. Самый большой объем поступлений с начала года был в августе — 11,6 миллиона. Ранее высокий уровень перечислений налога на майнинг отмечен в июне (10 миллионов 544,3 тысячи сомов) и июле (10 миллионов 414,8 тысячи).

Всего за 11 месяцев казна пополнилась от этого налога на 78 миллионов 639,2 тысячи сомов.

Выплаты начали активно расти со второго квартала года. За апрель — август в бюджет поступило 49 миллионов 180,7 тысячи сомов, или 88 процентов от всех выплат.

Меньше всего налога на майнинг выплачено в феврале 2023-го — 738 тысяч сомов.

Ранее министр энергетики Таалайбек Ибраев заявил, что майнинг-фермы в Кыргызстане принадлежат владельцам малых ГЭС.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/283182/