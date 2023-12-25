Гостиницы, рестораны и туркомпании заплатили 2,6 миллиарда налогов в 2023 году

Он отметил, что за девять месяцев 2023 года Кыргызстан посетило более 6 миллионов человек, в том числе туристы.

Налоговые отчисления от гостиниц, ресторанов, туристических компаний за 11 месяцев 2023 года предварительно составили 2 миллиарда 659 миллионов 557 тысяч сомов. В 2022-м показатели составляли 909 миллионов 711,5 тысячи сомов. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов на заседании Национального совета по развитию туризма в Кыргызстане, сообщила пресс-служба правительства.

Он отметил, что за девять месяцев 2023 года Кыргызстан посетило более 6 миллионов человек, в том числе туристы. Это на 1,7 миллиона больше, чем в аналогичный период 2022-го.

В 2023 году организованы национальные павильоны Кыргызстана и стенды на популярных международных туристических выставках в Италии, Франции, Сингапуре, Японии и других странах. Там презентованы наши туристические проекты и продемонстрирован туристический потенциал республики. В 2024-м планируется участие в 18 международных туристических выставках.

Подписывайтесь на канал 24.kg в Telegram.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/283058/