А.Бакетаев: Успешность финансовых операций по обмену валютными активами, в перспективе предоставит отличные возможности по увеличению финансирования бизнеса в национальной валюте

Бишкек, "Саясат.kg". Министерство финансов КР активно сотрудничает с Российско-Кыргызским Фондом развития в рамках операций по обмену валютными активами

20 декабря 2023 года состоялось 18-е заседание Совета Российско-Кыргызского Фонда развития, при участии Министра финансов Кыргызской Республики А.К.Бакетаева. Министр отметил об успешности проводимых финансовых операций по обмену валютными активами, что в перспективе предоставит отличные возможности для Фонда по увеличению финансирования бизнеса в национальной валюте.

В рамках в повестки дня были обсуждены актуальные вопросы о деятельности РКФР, в частности о результатах работы по улучшению качества кредитного портфеля, об утверждении бюджета и финансового плана РКФР на 2024 год, рассмотрена Дорожная карта по реализации Стратегии РКФР и др.

По итогам заседания были приняты более 20 решений Совета Фонда.

Отметим, что по состоянию на 01.12.2023 года по 3 383 одобренным проектам профинансирована выдача кредитов на общую сумму 612 млн доллааров США, в т.ч. по прямому финансированию – 116 проектов (375 млн. долл. США) и по Программе поддержки малого среднего бизнеса – 3 267 проектов (237 млн. долл. США).

Проекты Фонда охватывают все наиболее приоритетные отрасли экономики страны, включая проекты в сфере агропромышленного комплекса и переработки сельскохозяйственной продукции, легкой промышленности, промышленного производства строительных материалов, возобновляемых источников энергии, туризма, медицины, образования и прочих сферах.