Российский рубль снова стал дешевле кыргызского сома

Курс российского рубля продолжает снижаться.

Он вновь стал дешевле сома.

Сегодня его покупают по 0,955-0,96 сома, продают по 0,973-0,99 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 0,9777 (снижение на 0,7 процента).

Доллар США, наоборот, отыграл утерянные позиции и немного вырос в цене. Сегодня его покупают по 88,8-89,1 сома, продают по 89,5-89,72 сома. Официальный курс составляет 88,8851 сома (рост на 0,02 процента).

Евро также подорожал за сутки на 20-30 тыйынов. Курс покупки сегодня составляет 97-97,7 сома, продажи — 98-98,7 сома. Номинальный курс установлен в 97,2359 сома (снижение на 0,17 процента).

Казахский тенге остается стабильным. Его покупают по 0,12-0,136 сома, продают по 0,197-0,205 сома при официальном курсе 0,1945 сома (снижение на 0,15 процента).



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/282878/