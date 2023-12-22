Российский экспортный центр оказал поддержку Кыргызстану на $120 миллионов

Российский экспортный центр за десять месяцев текущего года поддержал экспорт в Кыргызстан на $120 миллионов.

Об этом сообщается на сайте РЭЦ.

«Всего за десять месяцев 2023-го Группой РЭЦ в рамках сотрудничества с Кыргызской Республикой оказана поддержка в рамках более 300 уникальных экспортных услуг на общую сумму $120 миллионов», — говорится в сообщении.

По словам главы представительства центра в КР Ишхана Буюклянова, товарооборот между странами постоянно растет, а структура меняется в пользу несырьевых неэнергетических товаров.

«Российская Федерация занимает традиционно лидирующие позиции в импорте Кыргызстана», — отметил он и напомнил, что по итогам 2022 года российско-кыргызский товарооборот вырос на 37 процентов и достиг $3,4 миллиарда.

В первом полугодии 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого он вырос еще на 17,4 процента.

Ведущие позиции в несырьевом неэнергетическом экспорте в КР занимают металлургия и драгметаллы, химическая промышленность, в том числе нефте- и газохимия, пищевая и перерабатывающая отрасли, машиностроение.

«Руководство Кыргызстана обеспечивает одни из самых лояльных на постсоветском пространстве условий для ведения бизнеса иностранным гражданам. Ставка НДС, например, составляет 12 процентов, и на выбор предусмотрено несколько режимов налогообложения — от общего до упрощенного на основе единого налога», — подчеркнул Ишхан Буюклянов.

На сегодня в проработке РЭЦ находится сразу несколько перспективных проектов в КР на общую сумму более $400 миллионов, в том числе строительство железнодорожной линии Балыкчи — Кочкор — Кара-Кече, возведение солнечной электростанции мощностью 300 МВт в Иссык-Кульской области, создание информационной системы электронного взимания сбора с грузового транспорта и автобусов за проезд и весогабаритного контроля.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/282862/