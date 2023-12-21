Соцфонду требуется 40 миллиардов сомов на повышение пенсий в ближайшие два года

На повышение пенсий в 2024 году предусмотрено 960 миллионов сомов.

Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель Социального фонда Бактияр Алиев.

По его словам, в 2022 году пенсии подняли на 33 процента, в 2023-м — на 38 процентов. Страховую часть пенсий планируют увеличить на 7 процентов.

«В 2022 году на повышение пенсий потребовалось 20 миллиардов сомов. В этом году с 1 октября — 3 миллиарда 905 сомов. На 2024 год — 16 миллиардов сомов. Всего на два года нам необходимо еще 40 миллиардов сомов», — сказал Бактияр Алиев.

Он добавил, что последние 10 лет пенсии каждый год поднимали на 2-3 процента.

Отметим, с 1 октября коэффициент индексации страховой части пенсий установили на уровне 1,38 для пенсий до 30 тысяч сомов. В частности, страховая часть пенсии до 30 тысяч сомов увеличилась минимум на 500 сомов. На это предусмотрели 3,9 миллиарда сомов. Средний размер пенсии после повышения составил 9 тысяч 354 сома, увеличившись в среднем на 1 тысячу 692 сома. Это в два раза превышает уровень инфляции.



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