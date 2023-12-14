ГНС за 11 месяцев собрала 225,7 млрд сомов

Бишкек, "Саясат.kg". Установленный план перевыполнен на 4,5 млрд сомов.

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики за январь-ноябрь 2023 года собрала 225 млрд 744,7 млн сомов налогов и страховых взносов.

Установленный план перевыполнен на 4,5 млрд сомов.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года было собрано на 39,9 млрд сомов больше.

В структуре собранных средств 168 млрд 164 млн сомов приходится на налоги и платежи, 57 млрд 580,7 млн сомов – на страховые взносы.

Улучшение и усиление налогового администрирования, а также переход предпринимателей на онлайн обслуживание, сыграли ключевую роль в достижении перевыполнения плановых показателей.

Внедрение и использование контрольно-кассовых машин, электронных товаротранспортных накладных, электронных счетов-фактур и других проектов цифровизации существенно улучшили эффективность процесса сбора налогов.

Кроме того, результаты также достигаются благодаря разъяснительной работе среди налогоплательщиков по применению норм налогового законодательства и использованию цифровых налоговых услуг.