Как правильно использовать золотовалютные резервы? Комментарий экономиста

А ведь низкая инфляция и стабильность обменного курса очень важны для инвестиционного климата.

В последнее время в Кыргызстане широко обсуждается вопрос использования золотовалютных резервов Национального банка. Отдельными политиками поднимаются вопросы о том, что эти резервы можно использовать для погашения внешнего долга или для экономического развития страны. При этом приводятся аргументы, что золотовалютные резервы (ЗВР) лежат в Национальном банке бесполезным грузом. Насколько обоснованны эти мнения, прокомментировал экономист Азамат Акенеев.

- Основной целью деятельности НБ КР является достижение и поддержание стабильности цен посредством проведения соответствующей денежно-кредитной политики. Одним из главных инструментов для достижения этой цели выступает поддержание стабильности курса национальной валюты. Сом общепризнанно является самой устойчивой и предсказуемой валютой среди стран Центральной Азии, и, возможно, это во многом благодаря наличию у нашего Национального банка достаточного уровня ЗВР.

Сокращение золотовалютных резервов сразу приведет к росту инфляции и девальвации национальной валюты, потому что исчезнет доверие рынка к способности регулятора в случае необходимости предпринять необходимые меры. А ведь низкая инфляция и стабильность обменного курса очень важны для инвестиционного климата. В условиях, когда потребительские цены и курс национальной валюты являются очень волатильными, для бизнеса крайне тяжело планировать какие-то долгосрочные проекты, рассчитывать показатели рентабельности, издержки, прибыльность и другие экономические индикаторы.

Инвестиционный климат Кыргызстана и без этого не является особо привлекательным ввиду малого размера рынка, недостаточной безопасности и защиты инвестиций, слаборазвитой инфраструктуры, и если у нас при этом не будет макроэкономической стабильности, то объем инвестиций упадет еще сильнее.

Следует отметить, что иметь золотовалютные резервы для Кыргызстана важнее, чем для большинства стран мира. По той причине, что наша экономика в силу своих размеров не производит многих необходимых для населения товаров. Посмотрите на наш импорт, он практически равен ВВП. Мы завозим большинство товаров народного потребления, большую часть необходимого нам сырья, оборудования и даже продовольствия. Нам нужны значительные объемы валюты для того, чтобы обеспечивать этот импорт и не допускать его резкого удорожания для потребителей.

Согласно наилучшим международным практикам, достаточность ЗВР рассчитывается через коэффициент покрытия импорта. Безопасным считается объем золотовалютных резервов, позволяющий финансировать три-шесть месяцев импорта и обеспечивать платежи по госдолгу за этот период.

По итогам ноября 2023 года объем ЗВР Нацбанка составлял $3,062 млрд. При этом импорт Кыргызстана за первые 9 месяцев 2023 года составил $8,6 млрд, или $955 млн ежемесячно. Таким образом, текущих ЗВР хватит примерно на три месяца импорта товаров, что является нижней границей для их безопасного размера. Говорить об избыточности резервов не приходится, скорее вопрос стоит об их дальнейшем увеличении.

Кроме того, наличие золотовалютных резервов является важным фактором кредитного рейтинга страны, который определяет, на каких условиях государству предоставляются кредиты, причем как государственному, так и частному сектору. Чем ниже ЗВР, тем более высокими считаются риски и тем выше будут процентные ставки, которые в Кыргызстане и так очень высоки.

Самое интересное, что НБ КР и без того использует золотовалютные резервы для обслуживания внешнего долга страны. Если вы посмотрите на график платежей по государственному долгу, то увидите, что Кыргызстан в период с 2024 по 2026 год должен направить на обслуживание и погашение внешнего долга около $1,2 млрд. Это будет возможно только благодаря наличию международных резервов у Нацбанка. Досрочное погашение внешнего долга не принесет никаких финансовых плюсов, наш внешний долг является высокольготным, на него практически не начисляются проценты. Наоборот, при досрочном погашении будут применены механизмы неустойки и штрафных санкций.

В международной практике есть примеры, когда власти вмешивались в деятельность Национального банка. Наиболее показательным является пример Турции, где в результате потери независимости Национального банка инфляция в 2022 году превысила 60%, а курс лиры по отношению к доллару за последние три года упал в четыре раза - с 6 до 28 лир. В результате дефицит текущего счета Турции в 2022 году углубился в семь раз и сложился на уровне в $48,7 млрд. Сейчас Национальный банк Турции вынужден был поднять учетную ставку до 40%, на преодоление кризиса и постоянного роста цен, по прогнозам, уйдет несколько лет.

В Беларуси в результате неконтролируемой эмиссии в 2011 году и сокращения золотовалютных резервов произошло падение национальной валюты в три раза, а годовая инфляция превысила 100%.

Без достаточного уровня ЗВР у нашего Нацбанка даже трудно представить, какой у нас сейчас был бы курс сома и уровень инфляции. А ведь 2023 год в целом очень благоприятен для экономики страны: есть уверенный экономический рост, нет безработицы, растут доходы бюджета. Но экономика по своей природе циклична. За ростом всегда идет спад, за которым опять следует рост.

Кыргызстан в своем развитии еще не раз и не два столкнется с экономическими кризисами, и тогда только наличие резервов у Национального банка поможет избежать перехода кризиса в катастрофу. Тратить их на другие цели опасно и нерационально.



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