Что рекомендует МВФ для устойчивости экономики Кыргызстана

Миссия Международного валютного фонда провела консультации с Кыргызстаном.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

Глава миссии Николоз Гигинеишвили отметил, экономика Кыргызстана показала хорошие результаты в 2022 году и выросла на 6,3 процента, несмотря на препятствия, вызванные сложной региональной ситуацией. Налоговые поступления резко возросли, а государственный долг снизился до 49 процентов ВВП. Общий уровень инфляции снизился с 14,7 процента в декабре 2022 года до 9,2 процента в октябре 2023-го, но давление со стороны спроса удерживало базовую инфляцию на высоком уровне.

«Дефицит текущего счета значительно увеличился до 43,6 процента ВВП в 2022 году, поскольку нефтяной импорт увеличился на 26 процентов ВВП, экспорт золота был приостановлен, а реэкспорт в Россию не был отражен в официальной статистике. Ожидается, что в среднесрочной перспективе рост останется на уровне около 4 процентов, а инфляция снизится до средних однозначных цифр. Однако дальнейшая эскалация войны на Украине и вторичные санкции могут ослабить российскую экономику, привести к возвращению кыргызских рабочих-мигрантов и снизить торговлю и экономический рост», — сказал Николоз Гигинеишвили.

Он подчеркнул, что высокие показатели доходов и снижение государственного долга обеспечивают дополнительный бюджетный буфер для противодействия неблагоприятным внешним шокам. Дальнейшее сокращение бюджетного дефицита усилит устойчивость долга и поддержит дефляцию, но в отсутствие новых налоговых мер сборы НДС могут снизиться в среднесрочной перспективе при предполагаемом ограничении импорта. Дополнительное бюджетное пространство может быть создано путем устранения неэффективных налоговых льгот и оптимизации специальных налоговых режимов, повышения прогрессивности подоходного налога с населения, усиления управления доходами, оптимизации фонда заработной платы в государственном секторе и сокращения энергетических субсидий.

МВФ также обратил внимание, что укрепление операционной и юридической автономии Национального банка имеет важное значение для доверия к денежно-кредитной политике.

«Чтобы эффективно служить своим основным целям стабильности цен и финансового сектора, Национальный банк должен воздерживаться от других видов деятельности, таких как экспорт золота или преждевременное снижение процентных ставок. Чтобы снизить инфляцию, достаточно жесткая политика процентных ставок должна идти рука об руку с ужесточением ликвидности, в том числе путем прекращения покупок золота центральным банком и предотвращения необоснованного перевода его прибылей в бюджет. В то же время большая гибкость обменного курса повысит конкурентоспособность и укрепит международные резервы. Банковский сектор остается стабильным, но возросшая неопределенность требует бдительности надзорных органов, поскольку количество неработающих кредитов может увеличиться, если рост замедлится», — считает Николоз Гигинеишвили.

Эксперты Международного валютного фонда отмечают, что среднесрочный и долгосрочный рост можно повысить посредством структурных реформ.

Они повышают эффективность распределения ресурсов в экономике. Приоритетами являются усиление управления, включая государственные закупки и управление государственными предприятиями, усиление конкуренции, реформирование электроэнергетического сектора и укрепление систем социальной защиты. Также необходимы ранние усилия для повышения устойчивости экономики Кыргызстана к изменению климата, в том числе путем инвестирования в зеленую инфраструктуру, здравоохранение и образование. Эти реформы также помогут разблокировать льготное внешнее финансирование.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/281520/