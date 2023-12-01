С начала года казино пополнили бюджет Кыргызстана почти на 70 миллионов сомов

В январе - октябре 2023 года в бюджет Кыргызстана от деятельности казино поступило 68,8 млн сомов.

Это следует из данных, опубликованных Министерством финансов.

Отметим, налоги от работы казино начали поступать в бюджет Кыргызстана только в мае, когда была выдана первая лицензия на работу игорного заведения, которую получило ОсОО "Гранд казино".

Тогда было выплачено 17 млн сомов, в июне - 7,7 млн, в июле - 6,7 млн, в августе - 14,8 млн, в сентябре - 12,6 млн сомов. В октябре в виде налога от казино в бюджет поступило 9,9 млн сомов.

Кроме того, с начала года от работы букмекерских контор и тотализаторов было получено 2,8 млн сомов, еще 80 тыс. сомов - от игровых автоматов. В совокупности прибыль от игорной деятельности в Кыргызстане составила 71 млн 730 тыс. сомов.

Напомним, в конце сентября стало известно, что в гостинице "Достук" также работает казино "Кристал".



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