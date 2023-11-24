Кабмин ожидает получить $500 млн на строительство Камбаратинской ГЭС-1 от Всемирного банка

Всемирный банк может выделить кредит на строительство Камбаратинской ГЭС-1.

Об этом 23 ноября на заседании Жогорку Кенеша заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров во время предоставления отчета об исполнении республиканского бюджета за 2022 года.

В ходе доклада он отметил, что на сферу энергетики на 2024 будет выделено 74,9 млрд сомов. По его словам, в ближайшие годы будут реализованы крупные проекты в сфере энергетики на 7 тысяч мегаватт.

«Мощности Токтогульской ГЭС, Камбаратинской ГЭС-2, Уч-Коргонской ГЭС будут увеличены, мы завершим модернизацию. Будут построены каскады Казарманской, Чаткальской, Суусамырской, Кокомеренской, Сары-Джазской ГЭС, будет введена в эксплуатацию Куланакская ГЭС. Начнут работать около 30 малых ГЭС», - сказал Жапаров.

Он напомнил, что Всемирный банк согласился выделить 5 млн долларов на актуализацию ТЭО Камбар-Атинской ГЭС-1 и добавил, что ожидается кредит и на строительство объекта.

«Вчера я разговаривал с директором Всемирного банка по Центральной Азии. Они видят стабильность экономики за последние два года, реформы, в том числе в сфере энергетики и бюджета. Ожидается выделение кредита в 500 млн долларов на строительство Камбаратинской ГЭС-1 на 50 лет с 10-летней отсрочкой, это беспроцентный кредит», - сказал глава кабмина.

15 ноября Министерство финансов Кыргызстана и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении технической помощи для актуализации ТЭО проекта «Строительство Камбаратинской ГЭС-1». На обновление и доработку существующего технико-экономического обоснования будет выделено 5 млн долларов.