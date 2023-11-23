Акылбек Жапаров: Мы избавились от страха перед госдолгом

«Мы избавились от страха перед госдолгом», — сообщил на заседании Жогорку Кенеша глава кабмина Акылбек Жапаров.

Рассказывая о внешнем долге, он отметил, что в бюджете должен быть профицит, чтобы рассчитаться с кредиторами.

«Чтобы рассчитаться с долгом, нам придется брать новые кредиты. Поэтому нам нужна пятилетняя «тишина». Основной долг без учета процентов в этом году мы выплатили на сумму $344 миллиона. В следующем году отдадим $400 миллионов, в 2025-м — $430 миллионов, в 2026-м — $390 миллионов. До 2030 года мы должы нарастить экономику, вернуть все долги. Мы избавились от страха перед госдолгом. Но при этом в стране не должно быть политических потрясений. Кто этого не желает, тот против независимого Кыргызстана. Мы полностью изменим госполитику по внешнему долгу, будем давать деньги не на реформы, а реальному сектору. Профицитные деньги есть, но мы их направляем на капитализацию АО, впервые направляем средства на выплату основного долга. В бюджете на 2024-й нет ни одной суммы, поступающей от кредитов», — сказал глава кабмина.

По его словам, государственное имущество должно приносить прибыль.

«Раньше руководители акционерных обществ пытались набить себе карманы, распродавая вверенное им имущество. Кого-то сажали, кто-то до сих пор гуляет на свободе. Сейчас мы боремся с коррупцией, думаю, у чиновников теперь не возникает мысли воровать. Инвентаризация показала, что большинство АО убыточны. Сейчас мы их укрупнили, ненужные ликвидировали. И первые результаты нашей работы — за девять месяцев 2023 года 17,2 миллиарда сомов прибыли от госимущества. Это в 15 раз больше по сравнению с 2020-м. Мы увеличили доход в 1,5 тысячи раз», — добавил Акылбек Жапаров.

Ссылка: https://24.kg/vlast/280482/