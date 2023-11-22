С начала года доходы страховых компаний выросли в 1,5 раза

Такие данные приводит Национальный банк.

В январе — сентябре 2023-го доходы страховых компаний по сравнению с прошлым годом выросли в 1,5 раза и составили 2,7 миллиарда сомов. Такие данные приводит Национальный банк.

Отмечается, что более 85 процентов общей суммы доходов обеспечено за счет поступлений страховых платежей.

По итогам девяти месяцев страховыми компаниями получено около 354 миллионов сомов сальдированной прибыли, что, в отличие от соответствующего периода предыдущего года, на 86 миллионов сомов больше.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/280317/