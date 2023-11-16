МинФин: Детально о 18,2% акций ОАО “Кыргыз почтасы”

Бишкек, "Саясат.kg". На сегодняшний день долг ОАО «Кыргыз почтасы» перед государством составляет около 309 млн сомов.

В целях оказания государственной поддержки ОАО “Кыргыз Почтасы”, Министерством цифрового развития КР было разработано распоряжение Кабинета Министров КР «О вопросах увеличения уставного капитала открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»».

Данное распоряжение разработано в целях оказания государственной поддержки ОАО «Кыргыз почтасы» путем выделения средств из государственного бюджета для покрытия кредитного договора перед Министерством финансов КР, а также на капитальный ремонт зданий ОАО «Кыргыз почтасы».

На сегодняшний день долг ОАО «Кыргыз почтасы» перед государством составляет около 309 млн сомов, которые образовались в рамках кредитного договора между Министерством финансов Кыргызской Республики и ГП «Кыргыз почтасы» при Министерстве транспорта и коммуникаций КР в 2014 году.

Необходимо отметить, что с учетом развития безналичных платежей, перехода населения на безналичную оплату услуг количество пользователей осуществляющие платежи наличным путём через отделения почтовой связи резко сократилось, и данная тенденция продолжает увеличиваться. Это касается не только приема платежей за услуги, но и выдачи пенсии, пособии через отделения почтовой связи ОАО «Кыргыз почтасы».

Вышеперечисленные причины являются основными факторами уменьшения доходности ОАО «Кыргыз почтасы», что влияет на финансовое положение и является определяющим фактором невозможности погашения кредитных средств, выделенных Всемирным Банком.

В этой связи, Министерство цифрового развития КР в целях списания задолженности перед Министерством финансов КР предлагает докапитализацию ОАО «Кыргыз почтасы».

Данным проектом предлагалось произвести дополнительную эмиссию на сумму долга 395 871 500 (триста девяносто пять миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот) и реализовать данные акции Министерству финансов КР.

Таким образом, Министерство финансов Кыргызской Республики становится держателем 18,2803 % акций Общества.

Вместе с тем, распоряжение предусматривает часть денежных средств в размере 85 млн сомов направить на осуществление финансово-хозяйственной детальности ОАО «Кыргыз почтасы», в частности капитальные ремонтные работы в зданиях и создать все необходимые условия для служб и сотрудников и обслуживаемого населения.

На сегодняшний день, принято распоряжение КМ КР от 8 сентября 2023 года №516-р. На основании которого Министерством финансов Кыргызской Республики стал держателем 18,2803 % акций Общества.