Чуйской области за счет стимулирующих грантов выделено 79,6 млн сомов

Бишкек, "Саясат.kg". Чуйской области профинансирован 51 проект на сумму 79,6 млн сомов.

Чуйской области за 10 месяцев 2023 года за счет стимулирующих (долевых) грантов профинансирован 51 проект на сумму 79,6 млн сомов.

Из них:

- 24 школы на 39,3 млн сомов;

- 2,4 млн сомов на 1 учреждение здравоохранения;

- 8 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 13,1 млн сомов;

- 2,4 млн сомов на строительство 2-х спортивных объектов;

- 10 объектов культурного значения – 17,7 млн сомов;

- 4,7 млн сомов на 5 детских садика.