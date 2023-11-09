В Кыргызстане строится первый бондовый склад на территории СЭЗ «Нарын»

Бишкек, "Саясат.kg". В будущем планируется рассмотреть и другие проекты

На территории СЭЗ «Нарын» строится первый бондовый склад, который станет важным шагом для развития региона и привлечения инвестиций в Нарынскую область.



На встрече, состоявшейся между заместителем директора Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Нурадилом Баясовом, президентом ассоциации «GuangDong Logistics Profession Association» г-ном Ма Жэньхуном и генеральным директором Guangzhou Flyt Logistic Limited г-ном Чжу Цзэвэнем, были обсуждены вопросы строительства бондовых складов на территории СЭЗ «Нарын».



В рамках этой инициативы китайские инвесторы совместно с субъектом СЭЗ «Нарын» ОсОО «Кара-Булак» ведут работу по строительству бондового склада в Ат-Башинском районе Нарынской области.



В будущем планируется рассмотреть и другие проекты, включая создание онлайн-платформы для электронной коммерции и строительство авторынка на территории СЭЗ «Нарын». Также будет рассмотрен проект по экспорту сельско-хозяйственной продукции Кыргызской Республики в Китай.



Примечание: Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 22 марта 2023 года № 149 был принят «Порядок перемещения товаров на территории СЭЗ «Нарын», что создает благоприятные условия для инвесторов на территории свободной экономической зоны в Нарынской области.