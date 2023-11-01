Зампред Кабмина Бакыт Торобаев встретился с представителями компании “Т&T Airports”

Бишкек, "Саясат.kg". Заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев провел встречу с представителями турецкой строительной компании “Т&T Airports”.

В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества в строительной сфере, авиации, а также реализации проектов по строительству социальных объектов и объектов дорожной инфраструктуры.

Зампред Кабмина отметил, создание благоприятных условий для развития инвестиционных проектов Президентом Кыргызстана обозначено как «одно из приоритетных направлений работы Кабинета Министров».

В данном контексте, по словам Бакыта Торобаева внесены значительные изменения в законы страны, направленные на стимулирование притока прямых инвестиций.

По итогам встречи отмечена необходимость налаживания «прямых контактов», в связи с чем принято решение образовать рабочую группу из числа представителей государственных органов и менеджмента компании “Т&T Airports” для детального изучения и обсуждения перспективных проектов, в том числе озвученных в рамках данной встречи.