Счетная палата выявила в местных бюджетах Кара-Балты финансовые нарушения на сумму 5,7 млн сомов

Всего выявлено финансовых нарушений на сумму – 5 млн 735 тыс. сомов.

В местных бюджетах города Кара-Балты выявлены финансовые нарушения на сумму 5 млн 735 тыс. сомов, сообщает пресс-служба Счётной палаты.

Были проведены аудиты соответствия составления и исполнения бюджета г. Кара-Балта, исполнения бюджетов мэрии г. Кара-Балта и ее структурных подразделений, а также, деятельности муниципальных предприятий за 2022 год.

Всего выявлено финансовых нарушений на сумму – 5 млн 735 тыс. сомов, в том числе:

- нарушения и недостатки при расходовании средств – 5 651 тыс. сомов, из них:

• необоснованные выплаты заработной платы – 169,6 тыс. сомов;

• необоснованное списание материальных ценностей и денежных средств, включая подотчетные суммы – 16,7 тыс. сомов;

• завышение объемов строительно-монтажных работ – 2 317 тыс. сомов;

• сокрытая по учету дебиторская задолженность – 3 147,7 тыс. сомов.

Дополнительно начисленные доходы бюджета – 84 тыс. сомов, в том числе:

• арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет – 84 тыс. сомов.

Установлены резервы и потери бюджета – 6 141 тыс. сомов, в том числе:

• сверхнормативные расходы товарно-материальных ценностей – 1 063,8 тыс. сомов;

• нарушения при выплате заработной платы – 2 520,6 тыс. сомов;

• другие резервы и потери бюджета – 2 556,6 тыс. сомов.

Выявлены нерационально использованные средства – 6 818,7 тыс. сомов, в том числе:

• сверхнормативные запасы ТМЦ и средства в расчетах – 6 818,7 тыс. сомов.

Финансовые нарушения, выявленные в общественных и прочих организациях – 3 848,9 тыс. сомов.

Согласно решению Коллегии Счетной палаты по городу Бишкек, Чуйской и Таласской областям, направлены информация в Кара-Балтинский городской кенеш, предписания в аудированные объекты, для устранения выявленных финансовых нарушений и недостатков.

tazabek.kg