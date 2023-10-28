Китайская компания рассматривает возможность строительства солнечных и ветряных электростанций в Кыргызстане

Бишкек, "Саясат.kg". В Министерстве энергетики сегодня состоялась рабочая встреча министра Талаайбека Ибраева с представителями китайской компании Goldwind Science & Technology Co., Ltd.

Как сообщили в ведомстве, встреча прошла для обсуждения вопросов сотрудничества и предстоящего подписания рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве и соглашении о неразглашении конфиденциальной информации между Министерством и компанией Goldwind Science & Technology Co., Ltd в рамках визита премьера Государственного совета КНР Ли Цяна в КР 24-27 октября.

Министр энергетики предоставил информацию об электроэнергетическом потенциале Кыргызстана. Глава ведомства рассказал о вопросах, обсуждавшихся во время предыдущего визита в Китай, и заявил, что готов реализовать намеченные на сегодня планы.

Делегаты из Китая заявили, что они заинтересованы в сотрудничестве с Кыргызстаном и что у них есть возможность построить солнечные и ветряные электростанции.

По их словам, для этого необходимо провести экологические исследования, и это займет некоторое время.

Они также подчеркнули, что сотрудничество с Кыргызстаном будет углублено, и что проекты дадут хорошие результаты, если они будут реализованы.

Отметим, завтра между Кыргызстаном и Китаем будет подписан ряд документов в целях сотрудничества в сфере энергетики и угля.