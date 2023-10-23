Депутаты ЖК обсуждают бюджет 2024 года

Бишкек, "Саясат.kg". Профильный комитет одобрил законопроект о республиканском бюджете на 2024 год в первом чтении.

Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша Кыргызской Республики сегодня, 23 октября рассмотрел и одобрил законопроект «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов» в первом чтении. В работе заседания участие приняли руководители соответствующих министерств и ведомств во главе с Первым заместителем председателя Кабинета министров Адылбеком Касымалиевым.

Министр финансов Алмаз Бакетаев отметил, что общий объем доходов государственного бюджета с учетом грантов государственных инвестиций на 2024 год прогнозируется в сумме 413 367,3 млн. сомов, или на уровне 32,8 % к ВВП. В сравнении с утвержденным бюджетом 2023 года доходы государственного бюджета в номинальном выражении увеличатся на 61 044,3 млн. сомов. За период 2025–2026 годы общий объем доходов государственного бюджета с учетом грантов государственных инвестиций составит 461 278,8 млн. сомов и 512 851,6 млн. сомов, соответственно. Он добавил, что министерству сельского хозяйства в 2024 году предусмотрено 13 млрд сомов, по сравнению с прошлым годом больше на 5,1 млрд сомов. Так, с учетом привлечений инвестиций на улучшение работы водного хозяйства планируется выделить 7,1 млрд сомов. На льготные кредиты в сфере сельского хозяйства в 2024 году предусмотрено 4 млрд сомов.

В ходе обсуждения депутат Алишер Эрбаев обратил внимание на вопросы финансирования социальной сферы, в том числе уточнил вопросы об объеме предусмотренных средств на пособия, пенсию и погашение внешнего долга. Министр финансов ответил, что на социальную сферу предсмотрено 167 млрд сомов, на погашение внешнего долга будет направлено 67,9 млрд сомов.

Депутат Жалолидин Нурбаев поинтересовался вопросом досрочного погашения внешнего долга с учетом добытого золота на Кумторе. Кроме этого, депутат отметил, что патентная система будет отменена в 2024 году, в результате сократятся поступления средств в бюджет. Заместитель председателя Государственной налоговой службы Исламбек Кыдыргычов сообщил, что со следующего года патентная система будет отменена только для сферы торговли.

Депутат Султанбай Айжигитов обозначил вопрос о передаче канала Кара-Булак департаменту водного хозяйства, а также затронул вопросы об объеме и механизмах реализации добытого золота на Кумторе. Заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов ответил, что в 2022 году добыто 17 тонн золота, а в 2023 году - 14 тонн, добавив, что вопросам реализации занимается «Кыргызалтын». Депутат Нилуфар Алимжанова подняла вопрос о 400 млн сомов, направленных на поддержку предпринимательства, и интересовалась распределением данных средств. Алмаз Бакетаев отметил, что 16% этих средств будет направлено на региональный средний и малый бизнес, а также поддержку женского предпринимательства. Депутат Нурбек Алимбеков отметил, что средства по статье «капитальные вложения» не были полностью профинансированы, в связи с чем интересовался причинами.

Депутат Балбак Тулбаев предложил создать специальный фонд для поддержки среднего и малого бизнеса за счет золота, добываемого на руднике Кумтор. Кроме того, депутат поднял вопрос о повышении заработной платы работникам лесного хозяйства. Председатель комитета Аманкан Кенжебаев обратил внимание на необходимость проведения ремонта канализационных систем районных больниц и призвал Кабинет министров обратить на этот вопрос особое внимание. Наряду с этим депутат отметил вопрос закупки и приготовления вакцин для вакцинации скота.